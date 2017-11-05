تجدد الاشتباكات بصورة أعنف في مقر إدارة أمن عدن وانتحاري آخر يفجر نفسه

قال مراسل «المصدر أونلاين»، إن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف بين قوات الأمن ومسلحي تنظيم «داعش» الذين يسيطرون على مبنى إدارة أمن عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، منذ ساعات الصباح الأولى.

وأضاف إن انفجاراً عنيفاً سُمع دويه قبل لحظات بالتوازي مع تصاعد وتيرة الاشتباكات، وقالت مصادر إن الانفجار ناجم عن تفجير انتحاري نفذه أحد المسلحين المتطرفين، ضد قوات الأمن التي تحاصر المبنى.

ويواصل مسلحو التنظيم احتجاز العشرات من العمال والجنود كرهائن.

ووفق مصدر أمني فإن قوات الأمن فرضت طوقاً مسلحاً على مبنى البحث الجنائي في مديرية خورمكسر الذي تتخذه إدارة الأمن مقراً لها.

ومن المرجح ارتفاع القتلى والجرحى من الطرفين.

وكانت مصادر طبية تحدثت عن مقتل 7 جنود بينهم ضابط، كحصيلة أولية للانفجار، لكن عدداً من قتلى الجنود والمسلحين ما يزالون في المقر المحاصر.

وهاجم مسلحو التنظيم المتطرف مقر إدارة الأمن بسيارة مفخخة، وعقب ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلحين المهاجمين وقوات الأمن في المبنى، استمرت لأكثر من ساعة، قبل أن تتوقف وتعود من جديد.