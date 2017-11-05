مقتل جندي وإصابة 3 آخرين باشتباكات بين مسلحين غربي تعز وجنود يقطعون شوارع المدينة

قتل رجل أمن وأُصيب ثلاثة آخرين من جنود المرور في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الأحد، جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين في منطقة الحصب غربي المدينة.

وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن المواجهات اندلعت بين مسلحين من حارة المناخ بقيادة عيسى العجوز مع عصابة مختار الشبوطي في شارع المرور، مما أدى إلى إصابة الشبوطي، ليلوذ بعدها بالفرار إلى مبنى شرطة المرور.

وأضاف إن المسلحين الذين يقودهم العجوز واصلوا إطلاق النار على الشبوطي في مبنى المرور، ومبنى إدارة الأمن والشرطة العسكرية.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل حارس مبنى شرطة المرور محمد أحمد الحبشي الملقب بـ«محمد جوهرة»، وأُصيب ثلاثة من أفراد الحراسة وهم أيمن عبدالله عبدالرحمن، وحكيم محمد عبدالله، وصابر عبده مهيوب.

في سياق منفصل، قطع جنود من قوات اللواء 22 ميكا واللواء 170 دفاع جوي، شوارع جمال والتحرير ووادي القاضي والروضة في مدينة تعز، احتجاجا على إسقاط أسمائهم من كشف الرواتب.

لكن الشرطة العسكرية أعادت فتح شارعي جمال والتحرير، عقب اشتباكات محدودة مع الجنود المحتجين، فيما تزال شوارع وادي القاضي والروضة مغلقة حتى لحظة نشر الخبر.