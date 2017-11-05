ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري على مقر إدارة أمن عدن إلى 18 قتيلاً

قالت مصادر إعلامية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إن ضحايا الهجوم الانتحاري على مقر إدارة أمن المحافظة ارتفع إلى 18 قتيلاً، في الوقت الذي ما تزال جثث للقتلى داخل المبنى.

ويواصل مسلحو تنظيم «داعش» الذي تبنى الهجوم في وقت سابق، احتجاز العشرات من العمال والجنود والسجناء كرهائن، فيما تحاول قوات الأمن اقتحام المبنى.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن قوات الأمن الخاصة بقيادة اللواء فضل باعش، دخلت إلى معسكر شرطة النجدة الملتصق بإدارة البحث الجنائي وتمركزت فيه للسيطرة على القطاع الخلفي من مبنى إدارة البحث.

وذكرت إن عملية الاقتحام ما تزال مستمرة.

ووفق المصادر الطبية في المدينة فإن من بين القتلى الشيخ عبدالكريم شائف، الذي يعد من المشائخ السلفيين في عدن، حينما كان يتواجد في المقر لاستصدار فيزا سفر للخارج.

أسماء القتلى:

1- علي جرجور

2- محمد عوض

3- اسامه اديب علي

4- محسن عبدالله محسن

5- محمد حسن

6- سالم الجعيدي

7- محمد عبدالله السروري

8- إخلاص الحسني مسؤولة عمليات البحث

9- ياسر الشعيبي

10- أيمن صالح عمر

11- ناصر علي ناصر

12- معتز جابر

13- طاهر أنيس عبده طاهر

14- علي محسن عبدالله

15- محمود احمد سالم العبيد

16- محمد عبدالقادر حنصان

17- صالح عمر

18- صلاح محمد احمد القصعي