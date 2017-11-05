السعودية ترصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تفضي للقبض على 40 قيادياً حوثياً (الأسماء)

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، رصدها لمكافآت مالية لمن يدلي بأية معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوباً في اليمن، أغلبهم من قيادات جماعة الحوثيين على رأسهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

ووفق وسائل إعلام رسمية سعودية، فإن السعودية أعلنت عن القائمة الأولى التي تضم 40 اسماً، وقالت إن تلك القيادات مسؤولة «عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية».

وذكرت في بيان إنها «تهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مقدميها ولا يمكن لأي جهات كشفها».

وقالت إن ذلك يأتي استناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية وتضم جماعة الحوثيين.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية تلك القائمة، والتي ضمت قادة ميدانيين وسياسيين وممولين في الجماعة المسلحة التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات البلاد.

ووفق القائمة فإن السعودية رصدت 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبدالملك الحوثي، يليه رئيس ما يُسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى»، صالح الصماد بـ20 مليون دولار، ورئيس ما يُسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، وهو الآخر مكافأته 20 مليون دولار.

ولم تضم القائمة قيادات بارزة موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.