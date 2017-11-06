«اليمنية» تعلن إلغاء جميع رحلاتها بسبب عدم حصولها على التصاريح التشغيلية

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الاثنين، إلغاء جميع رحلاتها من مطاري سيئون وعدن، بسبب عدم حصولها على التصاريح التشغيلية من قِبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقالت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن إلغاء رحلات اليوم هو أمر خارج عن ارادتها، وإنه ستجري ترتيب الرحلات يوم غد بعد الحصول على التصاريح.

وتعمل الخطوط الجوية اليمنية بشكل يومي وفق تصاريح تمنحها غرفة التحالف العربي.

واليمنية هي الشركة الوحيدة التي تعمل في اليمن، بعد عامين ونصف العام من الحرب التي تشهدها البلاد، حيث توقفت المطارات عن استقبال الطائرات بسبب الأوضاع الأمنية، فيما يواصل التحالف إغلاق مطار صنعاء، لإجراءات أمنية.