مسلح يقتل 27 شخصاً ويصيب 20 آخرين في كنيسة بولاية تكساس الأميركية

قُتل 27 شخصاً على الأقل، وأصيب ما يزيد عن 20 آخرين، في إطلاق نار داخل كنيسة "المعمدانية الأولى" (فيرست باتيست)، بولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفيما لم تؤكد السلطات الرسمية العدد الفعلي للقتلى والمصابين، أعلن في وقت سابق جو تاكيت، قائد الشرطة في منطقة "ويلسون كاونتي"، إطلاق المهاجم النار على ما لا يقل عن 16 شخصاً بينهم أطفال، كانوا يؤدون صلاة الأحد بالكنيسة.

وبدوره أكد تاكيت "مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه".

وتقع كنيسة "المعمدانية الأولى" في بلدة "ساذرلاند سبرينغز"، على بعد 48 كيلومترا، جنوب شرقي مدينة سان أنطونيو، ثاني أكبر مدينة في تكساس.

تجدر الإشارة أن وقت الهجوم صادف وجود 50 شخصاً داخل الكنيسة.