«الصماد» و«العاطفي» حضرا عرضين عسكريين بالحديدة عقب رصد الرياض مكافآت لمن يدلي بمعلومات عنهما

نظمت جماعة الحوثيين اليوم الاثنين، عرضين عسكريين في مدينة الحديدة (غربي اليمن)، بمناسبة تخرج دفعتين عسكريتين جديدتين، من المنطقة العسكرية الخامسة، التابعة للجماعة.

وقالت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين، إن رئيس ما يُسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى» صالح الصماد حضر العرضين العسكريين، مشيراً إلى أن الخريجين سيكون لهم دور كبير في تغيير الموازين في الرد على جرائم «العدوان».

وذكرت إن الصماد ووزير الدفاع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، اللواء محمد العاطفي، حضرا العرض الأول الذي نظمته قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، بمناسبة تخرج دفعة «الصرخة»، والعرض الآخر الذي نظمته قوات الدفاع الساحلي، بمناسبة تخرج دفعة «الشهيد أبو شهاب الطالبي».

وقال الصماد للخريجين «هناك الآلاف من زملائكم أيضاً في بقية المناطق والمعسكرات سيتخرجون لينظموا إلى الجبهات معكم ومع زملائكم الذين كانوا قبلكم».

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السعودية مكافآت مالية لمن يفضي بمعلومات عن 40 قيادياً حوثياً، على رأسهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ومن بينهم الصماد والعاطفي، حيث رصدت 20 مليون دولار مقابل كل واحد منهما.

في السياق، أعلن الحوثيون عن امتلاكهم منظومة صواريخ بحرية محلية الصنع اسمها «المندب»، تمتاز بدقتها العالية في إصابة الأهداف.

وقال الصماد الذي زار معرض القوات البحرية والدفاع الساحلي، إن هذا الإنجاز الكبير سيضيف نقلة نوعية في معادلة المعركة مع العدو وقوة رادعة ستغير موازين المعركة.

وأشار إلى «أن أموال الخليج التي صرفت لشراء الولاءات والنيل من أحرار الـيمن والعالم ستعود عليهم حديداً وناراً».

وجاء الإعلان عن الصواريخ، بعد ساعات من اتهام التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إيران بتزويد الجماعة بصواريخ باليستية.