وزير إماراتي: قصف الحوثيين للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير

قال وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الامارتية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن قصف الحوثيين العاصمة السعودية الرياض بصواريخ باليستية إيرانية، تطور خطير يضع للخليجيين أولويات، على رأسها خطر التمدد الإيراني.

وذكر في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها الصحيح، وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول.

وأضاف إن «‏الهجوم الباليستي الحوثي الإيراني على الرياض يجعل ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية أولوية عاجلة».

وأشار إلى أن دول الخليج والامارات لن تقبل أن تكون تحت خطر هذا البرنامج.

وقال قرقاش إن «خطر تحويل الحوثي إلى حزب الله جديد ماثل أمامنا، ورفضه للحل السياسي خلال الفترة السابقة يؤكد أن المرونة معه ليس هذا وقتها، تصعيده سيضره».

وعرج الوزير الإماراتي إلى الأزمة الخليجية، وقال «في هذا السياق من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعميله الحوثي، موقف المرتبك ومواقف الحياد ليس هذا مكانها أو زمانها».