المقاومة تسيطر على مواقع للحوثيين في القريشية بالبيضاء عقب معارك عنيفة

قال مصدر ميداني إن معاركاً عنيفة اندلعت بين المقاومة والمسلحين الحوثيين المسنودين بالقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الاثنين، في مناطق قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك اندلعت عقب هجوم شنه رجال المقاومة، على مواقع الحوثيين في موقع ونقطة الطاغوت بين جبال جميدة والثعالب بمديرية القريشية.

وقال إن المقاومة سيطرت على نقطة للحوثيين بين جبلي جميدة والثعالب، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدداً من الحوثيين.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن الحوثيين قصفوا بالأسلحة الثقيلة منازل وممتلكات ومزارع المدنيين، في قرية لقاح بمديرية القريشية، من مواقعهم في جبال الثعالب والعليب.

ولم تورد المصادر أنباء عن سقوط ضحايا.