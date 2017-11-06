مقتل قيادي حوثي و10 مسلحين وإصابة عقيد في قوات صالح بمعارك في ميدي

قُتل قيادي حوثي بارز وأُصيب عقيد في القوات الموالية لصالح، بمعارك ضد القوات الحكومية في منطقة ميدي (شمال غربي اليمن)، حسبما قال مصدر عسكري، اليوم الاثنين.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القيادي الحوثي أحمد يحي المتوكل الملقب بـ«أبو حمزة» لقي مصرعه مع العشرات من المسلحين الحوثيين، إثر هجوم شنوه على مواقع القوات الحكومية، امس الأحد.

وأُصيب خلال المعارك العقيد في الحرس الجمهوري التابع لقوات صالح، محمد عبدالله الأسدي، قائد كتيبة المهام الخاصة في اللواء العاشر الذي تم تكليفه من قِبل صالح الصماد لاستعادة مدينة ميدي وفك الحصار.

ووفق المصدر فإن اللواء جرى نقله قبل أكثر من أسبوع من باجل إلى ميدي.

وشن الحوثيون هجوماً عنيفاً على مواقع اللواء العاشر التابع للقوات الحكومية، إلا أن قوات اللواء تصدت لذلك الهجوم وأجبرتهم على التراجع، وأدى ذلك إلى مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين.