الجبير: نحتفظ بحق الرد على تصرفات إيران بعد ضلوعها في تزويد الحوثيين بالصواريخ

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين، إن بلاده لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني، وإنها تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية، بعد ضلوعه في تزويد الحوثيين بالصواريخ.

وأضاف في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الإرهاب الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي، وكل يوم يتضح بأن مليشيا الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن».

وتابع «التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، ولن نسمح بأي تعديات على أمننا الوطني».

واعتبر التحالف العربي ضلوع طهران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي استهدفت السعودية «عدوانًا عسكريًا سافرًا ومباشرًا من قبل النظام الإيراني، قد يرقى لاعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة».