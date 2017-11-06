الأمم المتحدة تطالب السفن في مينائي الصليف والحديدة بالمغادرة فوراً إلى أي ميناء

قال مصدر في ميناء الحديدة (غربي اليمن) اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة طالبت السفن والبواخر بمغادرة مينائي الحديدة والصليف فوراً، لضمان سلامتها وسلامة طواقمها والبضائع.

ووفق المصدر الذي أفاد «المصدر أونلاين»، فإن فريق الأمم المتحدة المسؤول عن تفتيش السفن والبواخر، طالب السفن بمغادرة منطقة الحجز (غرب 042) ومرفأي الصليف والحديدة، والإبحار إلى أي ميناء.

وأشار إلى أن التحذير كان بسبب الوضع الأمني، لكنه لم يورد تفاصيل أكثر عن طبيعة تلك الأوضاع.

ويخضع الميناءين لسيطرة جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين سبق وأن هددوا في وقت سابق اليوم الاثنين، باستهداف خطوط الملاحة في حال توقف عمل الميناءين.

وكان التحالف قد أغلق جميع المنافذ الجوية والبحرية لليمن، بشكل مؤقت، لمراجعة إجراءات التفتيش.