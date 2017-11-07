المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن إغلاق التحالف المنافذ اليمنية حال دون إرسال مساعدات



أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن قرار التحالف العربي بقيادة السعودية إغلاق كل المنافذ اليمنية، الجوية والبحرية والبرية، يوم الإثنين، حال دون إرسال المنظمة الدولية طائرتين تنقلان المساعدات إلى البلد المنكوب.

ويجري مسؤولو الأمم المتحدة محادثات مع التحالف؛ للحصول على إذن لتسيير الطائرات ونقل المساعدات إلى اليمن، حيث يشارف نحو 7 ملايين شخص المجاعة.

وقال المتحدث فرحان حق إنه ”لم يصدر إذنٌ بالتحليق لرحلتينا اليوم”، مضيفاً: “كان مقرراً توجُّه طائرتين، والرحلتان معلَّقتان في الوقت الراهن“.

وقرر التحالف إغلاق منافذ اليمن بعد اعتراض القوات السعودية فوق مطار الرياض صاروخاً باليستياً، أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه العاصمة؛ ما أدى إلى سقوط شظايا منه في حرم المطار.

