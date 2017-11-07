ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري على إدارة أمن عدن إلى 46 قتيلاً و47 جريحاً

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي شنه عناصر تنظيم «داعش» على إدارة أمن عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إلى 46 قتيلاً و47 جريحاً، بينهم ضباط.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بتصريح رسمي لموقع وزارة الداخلية، إن القتلى توزعوا على مستشفيات المدينة، منهم 35 قتيلاً في مستشفى الجمهورية، و6 في مستشفى الصليب الأحمر، و5 عُثر عليهم تحت الأنقاض.

وأضاف إن 47 جندياً وضابطاً أُصيبوا بجروح مختلفة، وأُسعفوا على إثرها لمستشفيات المدينة.

ووفق المصدر في الداخلية فإن قوات الأمن سيطرت على مبنى الإدارة بعد يومين من المواجهات المتقطعة، واحتجاز مسلحي التنظيم لجنود وعمال وسجناء كرهائن لديهم.

وكان التنظيم قد شن الهجوم الأحد الماضي، عقب تفجير سيارة مفخخة في بوابة إدارة الأمن بخور مكسر، أعقبه هجوم كبير للمسلحين الذين أحرقوا آليات عسكرية في المبنى، وشرعوا في قتل الضباط والجنود.

وخلال عملية السيطرة والمعارك بين القوات الحكومية ومسلحي التنظيم، فجر 4 انتحاريين أنفسهم، طبقاً للمصدر في الوزارة.