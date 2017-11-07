«اليمنية» توقف رحلاتها لليوم الثاني على التوالي ومعاناة المسافرين تتضاعف

أوقفت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى الخارج لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي تأزم الوضع لعشرات المرضى في مدينتي عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وسيئون في محافظة حضرموت (جنوب شرقي).

وقالت الشركة في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «نظراً لعدم منحنا تصاريح التشغيل للرحلات من قبل غرفة التحالف، تعتذر الخطوط الجوية اليمنية عن تعليق جميع رحلاتها حتى إشعارٍ آخر».

وأضافت إنها ستبلغ المسافرين الحاصلين على حجوزات مسبقة، بأية مستجدات خلال الايام القليلة القادمة.

وتعمل الخطوط الجوية اليمنية بشكل يومي وفق تصاريح تمنحها غرفة التحالف العربي.

واليمنية هي الشركة الوحيدة التي تعمل في اليمن، بعد عامين ونصف العام من الحرب التي تشهدها البلاد، حيث توقفت المطارات عن استقبال الطائرات بسبب الأوضاع الأمنية، فيما يواصل التحالف إغلاق مطار صنعاء، لإجراءات أمنية.

وسبب توقف الرحلات في معاناة كبيرة للمسافرين داخل وخارج اليمن، من بينهم مرضى.

وقال أحد المرضى لـ«المصدر أونلاين»، إنه كان من المقرر أن يسافر إلى الهند مع نجله وفق الحجز مع المستشفى، أمس الاثنين، لكن توقف الرحلات أجبره على البقاء في عدن.

وأضاف «جمعت تكاليف السفر والعملية من التبرعات، والآن يبقى علينا أن نظل هنا حتى إشعار آخر».