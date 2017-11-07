محمد بن سلمان: تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية عدوان عسكري مباشر

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، إن ضلوع إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ، «يعد عدوانا عسكريًا ومباشرًا من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة».

وأوضح بن سلمان جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدوانا عسكريًا ومباشرًا من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة».

ولفتت الوكالة إلى أن «وزير الخارجية البريطاني أعرب عن إدانته إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخا باليستيا على مدينة الرياض، واستنكاره الاستهداف المتعمد للمدنيين».

وأكد الوزير البريطاني وقوف بلاده مع المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية.

والسبت الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، دون وقوع إصابات، بينما أعلنت الجماعة إصابته لهدفه بدقة.