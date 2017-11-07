الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة فتح طريق المساعدات لليمن

دعت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء تحالفا تقوده السعودية إلى إعادة فتح طرق مرور المساعدات إلى اليمن قائلة إن واردات الغذاء والدواء حيوية لنحو سبعة ملايين نسمة يواجهون المجاعة في البلد الذي يشهد بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل حركة الحوثي في اليمن الاثنين إنه سيغلق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن لوقف وصول الأسلحة للحوثيين من إيران.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة صحفية ”الوضع كارثي في اليمن، هذه هي أسوأ أزمة غذاء نراها اليوم، سبعة ملايين شخص على شفا مجاعة، ملايين الأشخاص تساعد عملياتنا الإنسانية في بقائهم على قيد الحياة“.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المكتب سيدرس ما إذا كان الإغلاق يصل إلى مستوى ”العقاب الجماعي“ الذي يجرّمه القانون الدولي.