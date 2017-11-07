القوات الحكومية تستعيد السيطرة على مواقع سقطت بيد الحوثيين في مقبنة غربي تعز

استعادت القوات الحكومية اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع عسكرية وقرى في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، بعد يوم على سقوطها بيد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية استعادت قرية وجبال القوز في منطقة الأشروح بالمديرية، وأعادت فتح الطريق العام بين قرى المديرية.

وأضاف إن القوات الحكومية استولت على أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأسرت أحد القناصة الحوثيين، فيما تزال المعارك مستمرة بين الطرفين حول جبل عقبة الهوب.

وكان الحوثيون سيطروا أمس الاثنين على المنطقة، عقب انسحاب القوات الحكومية منها بسبب نقص الذخائر وعدم وجود إسناد لها.

من جهة أخرى، تواصل القصف المدفعي بين القوات الحكومية والحوثيين المسنودين بقوات صالح في منطقة الهاملي شمال مديرية موزع غربي تعز، وفق ما أفاد به المصدر العسكري.

وذكر إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شنت صباح اليوم ثلاث غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح، في الهاملي، مما أدى إلى مقتل 5 حوثيين وإصابة 6 آخرين.