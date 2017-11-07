مقاتلات التحالف تشن 15 غارة على مواقع عسكرية للحوثيين شمال وشمال شرقي صنعاء

قال سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء، إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت غارات مكثفة على مواقع عسكرية للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر السكان في إفادات متطابقة لـ«المصدر أونلاين»، إن نحو 15 غارة شنتها المقاتلات الحربية على المواقع، شمال وشمال شرقي المدينة، وإن دوي انفجارات سُمعت في تلك الأحياء.

وأوضحوا إن 6 غارات جوية استهدفت مواقع في قاعدة الديلمي الجوية، ومحيط مطار صنعاء الدولي، و8 غارات على المعهد الفني للقوات الجوية في منطقة جدر.

وأضافوا إن غارة أخيرة استهدفت مدرسة الحرس في جولة الجمنة بمنطقة الجراف.

وخلال اليومين الماضيين كثفت المقاتلات الحربية من ضرباتها الجوية على مواقع وسط العاصمة صنعاء، عقب إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً صوب العاصمة السعودية الرياض.