الأمم المتحدة تعتبر استهداف الحوثيين لمطار الرياض أمر مخالف للقانون الدولي

استنكرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، استهداف جماعة الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، معتبرة ذلك مخالفا للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي، عقده بمكتبه بجنيف، إن المطارات منشآت مدينة وأن استهدافها بصواريخ باليستية يعتبر أمرًا مخالفًا للقانون الدولي.

وأضاف إن الأمم المتحدة تشعر بالقلق العميق حيال سلسلة الغارات الجوية التي شنت ضد اليمن خلال الأسبوع الماضي؛ وأدت لمقتل العديد من الأطفال والعشرات من الأشخاص.

ودعا كولفيل جميع الأطراف ذات الصلة بالملف اليمني إلى الامتثال للقانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.