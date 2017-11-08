الرئاسة اليمنية تنفي وضع الرئيس ووزراء في الحكومة تحت الإقامة الجبرية بالرياض

نفت الرئاسة اليمنية اليوم الأربعاء، ما أوردته تقارير إعلامية حول وضع السعودية الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزراء في الحكومة اليمنية، تحت الإقامة الجبرية، ومنعه من العودة إلى عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، عن مصدر في الرئاسة، إن الأخبار التي تحدثت عن كون الرئيس اليمني تحت الإقامة الجبرية في الرياض، هي أكاذيب.

وأبدى «استغرابه الشديد من تداول مثل هذه الأكاذيب التي تنطوي ضمن حملة ممنهجة تستهدف المملكة العربية السعودية التي تقود معركة لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة».

ودعا كافة الوسائل الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار.

وكانت وكالة الأسوشيتد برس وصحيفة الواشنطن بوست تحدثتا بأن الرئيس هادي مُنع من قِبل السلطات السعودية من العودة إلى عدن، رغم رسائله المتكررة للملك سلمان، التي لم يُرد عليها.