الحكومة ترفض أن تتحول أراضيها إلى منصة إيرانية لإطلاق الصواريخ واستهداف دول الجوار

أبدت الحكومة اليمنية رفضها التام، أن تتحول أراضيها إلى منصة إيرانية لإطلاق الصواريخ واستهداف دول الجوار، بعد أيام من إطلاق صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لصحيفة «الشرق الأوسط»، اليوم الأربعاء، إن تصرفات الحوثيين وتهديداتهم لدول الجوار، يؤكد أنهم باتوا أداة إيرانية لإغراق المنطقة والعالم بالحروب.

وأضاف إن الهدف الرئيسي من دعم إيران للحوثيين، هو عزمها على تحويل اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ على دول الجوار.

وأشار إلى أن حكومته ترفض أن يتحول اليمن منصة إيرانية لإطلاق الصواريخ.

وأكد بادي إن الصاروخ الذي أُطلق السبت على مطار الملك خالد الدولي واعترضته منظومة الدفاع السعودية، إيراني الصنع، فاليمن قبل بدء النزاع فيه، لم يكن يملك صواريخ مثل هذه النوعية.

وطالب المتحدث باسم الحكومة المجتمع الدولي «بالتحرك السريع لردع الميليشيات الحوثية التي تستهدف دول الجوار بصواريخ باليستية»، مشدداً على أن هذه التهديدات تستدعي تحركا سريعا من المجتمع الدولي.