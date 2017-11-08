مسؤول حكومي: باخرة تحمل 10 آلاف طن متري من وقود الديزل رست في ميناء المكلا

قال وكيل وزارة النقل في الحكومة اليمنية ناصر الشريف، اليوم الأربعاء، إنه باخرة الديزل Sea Challenger المحملة بـ10 طن متري من وقود الديزل، رست في ميناء مدينة المكلا (جنوب شرقي اليمن).

وأضاف الشريف في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الباخرة رست في الميناء العائم (البويا)، وستبدأ عملية الضخ إلى خزانات شركة النفط بالمكلا، خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول باخرة تحمل على متنها شحنة من المازوت إلى الميناء يوم الجمعة القادم.

يشهد اليمن ازمة كبيرة في الوقود، مع إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ الجوية والبحرية للبلاد، من أجل مراجعة إجراءات التفتيش على السفن، خصوصاً بعد إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي إلى الرياض.