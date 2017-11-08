واشنطن تقول إن صواريخ الحوثيين الباليستية لم تكن موجودة باليمن قبل بدء الحرب

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن الصواريخ التي تطلقها جماعة "الحوثي" اليمنية على السعودية "لم تكن موجودة قبل بدء الصراع"، معتبرةً تلك الهجمات "تشكل تهديداً للأمن القومي الإقليمي".



وأدان البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، "الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعة المدعومة من إيران على السعودية"، بحسب المصدر نفسه.



وأكد أن "الأنظمة الصاروخية في اليمن لم تكن موجودة قبل بدء الأزمة (منذ نحو ثلاثة أعوام)".



وأمس الثلاثاء، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق إيران، بشأن إطلاق الحوثيين، في يوليو/ تموز الماضي، صاروخًا باليستيًا إيراني الصنع على السعودية.





وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، إنّ بلادها "ملتزمة باحتواء التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، ولن تغض الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من قبل النظام الإيراني".





وأضافت، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، أنّ "السعودية كشفت مؤخرًا معلومات تتعلق بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على أراضيها في يوليو/ تموز 2017".



ويعلن "الحوثيون" بين الفينة والأخرى استهداف مناطق في السعودية بصواريخ باليستية، إلا أن التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير معظمها.



والسبت الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض صاروخ أطلقه "الحوثيون" باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، دون وقوع إصابات، فيما أعلنت الجماعة "إصابته لهدفه بدقة"، في بيانين منفصلين.



وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفًا عسكريا في اليمن ضد "الحوثيين"، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح".