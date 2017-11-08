السلطات السعودية تغلق المنفذ البري الوحيد بينها واليمن أمام المسافرين

أغلقت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، منفذ الوديعة البرية (شمال شرقي اليمن)، بعد يومين من إعلان التحالف العربي إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن، بشكل مؤقت.

ويُعد المنفذ البري التابع إدارياً لمحافظة حضرموت، هو نقطة الدخول والخروج لليمنيين من وإلى السعودية، ونافذة اليمنيين للعالم، بعد إغلاق منفذي حرض وباقم، في محافظتي حجة وصعدة (شمال غرب وشمالي اليمن).

وقال مصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن السلطات السعودية أغلقت المعبر الحدودي عند الساعة الـ3 عصراً.

وستشكل عملية إغلاق المعبر مصاعب كبيرة للمسافرين اليمنيين، خصوصاً بعد إغلاق الرحلات الجوية من مطاري عدن وسيئون، بالإضافة إلى إغلاق الموانئ البحرية.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بإعادة فتح المعابر والموانئ والمطارات أمام اليمنيين، خصوصاً في ظل تدهور الوضع الإنساني وانهيار الاقتصاد.