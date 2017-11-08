بحرية التحالف العربي تعيد فتح ميناء عدن أمام السفن بعد يومين من إغلاقه

أعادت بحرية التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأربعاء، فتح ميناء عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، أما السفن التجارية والإغاثية، بعد يومين من إغلاقه، حسبما أفاد مصدر ملاحي.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن العمل عاد مرة أخرى إلى الميناء الرئيسي في البلاد، في استقبال السفن وحركة الملاحة البحرية، بعد توجيهات من قيادة التحالف في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الميناء قد أُغلق وفق توجيهات التحالف بإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن، بشكل مؤقت، لإعادة إجراءات التفتيش، لمنع دخول الأسلحة لجماعة الحوثيين.

وجاء ذلك الاجراء، بعد إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً صوب مطار الملك خالد الولي بالعاصمة السعودية الرياض، التي تبعد عن الحدود اليمنية بأكثر من 1000 كيلومتر.