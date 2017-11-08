مسؤول حكومي: السلطات السعودية تعيد فتح منفذ الوديعة والوضع هناك طبيعي

قال مسؤول حكومي إن السلطات السعودية أعادت اليوم الأربعاء، فتح معبر الوديعة البري (شمال غربي اليمن)، بعد ساعات من إغلاقه أمام المسافرين.



وقال الوكيل المساعد لشؤون الوادي بمحافظة حضرموت التي يتبعها المعبر إدارياً، عبدالهادي التميمي، إنه جرى إعادة فتح منفذ الوديعة الذي يربط بين السعودية واليمن، من جديد، حسبما نقلت عنه مصادر إعلامية.



وأضاف التميمي إن الوضع في المعبر يجري بصورة طبيعية، أمام المسافرين وحركة التجارة بين البلدين.



وكانت السلطات السعودية أغلقت المعبر لساعات، بعد يومين من إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن، بشكل مؤقت.