معارك في مديرية القبيطة شمالي لحج وحيفان جنوبي تعز وهجوم للحوثيين في البيضاء

اندلعت المعارك بين المسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة الشعبية شمالي محافظة لحج (جنوبي اليمن)، وجنوبي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، حسبما قالت مصادر ميدانية.

وقال المتحدث باسم ناطق المقاومة في مديرية القبيطة شمالي لحج علي منتصر لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك اندلعت في قرية الصحبي والجبال المطلة على الشعب، بينما تقصف القوات الحكومية جبال القطهات والحنكة، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف إن المعارك اندلعت بعد وصول تعزيزات للقوات الحكومية، لوقف تقدم الحوثيين.

من جهة أخرى، صدت القوات الحكومية مساء اليوم هجوم للحوثيين فوق جسر الضباب بمنطقة المفاليس في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، إثر معارك ضارية.

وبحسب مصدر ميداني فإن المعارك أدت إلى مقتل 7 حوثيين وإصابة 4، فيما أُصيب 3 من القوات الحكومية. وفي محافظة البيضاء، قُتل أحد عناصر المقاومة وأُصيب اثنين آخرين، بالإضافة إلى 4 قتلى حوثيين بمعارك مستمرة بين الطرفين، في مديرية ذي ناعم، جنوبي المحافظة.

وقال مصدر ميداني إن معاركاً عنيفة منذ الليلة الماضية، استخدم فيها الحوثيون كافة الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدفعية وبي أم بي ومدفعية ثقيلة، للهجوم على مواقع المقاومة، لكن الأخيرين تصدوا لهم.

وأضاف إن «أبطال المقاومة يحاصرون مجموعة من مليشيات الحوثي في أحد المواقع، حتى اللحظة».

