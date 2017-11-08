الرئيس «هادي» يلتقي في الرياض «محمد بن سلمان» لبحث الأزمة اليمنية

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم الأربعاء، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث الأزمة اليمنية والتصعيد الأخير في المعارك، حسبما قالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».

وبحسب الوكالة فإن اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات.

وقال إن «قيادة المملكة للتحالف العربي الداعم لليمن في وجه قوى التمرد والانقلاب التابعة للحوثي وصالح ومن يواليها سيظل محل تقدير واهتمام كافة ابناء شعبنا اليمني وأجياله المتعاقبة».

وأضاف إن أمن واستقرار البلدين مكملين لبعضهما.

من جهة، أشاد ولي العهد السعودي الذي يشغل أيضاً وزير الدفاع في المملكة، بما تم إنجازه في اليمن من خطوات هامة لمزيد من ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد إن السعودية تقف مع اشقائها في اليمن وداعمة لقيادته الشرعية.