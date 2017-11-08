مقاتلات التحالف تشن 6 غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية مساء اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع عسكرية لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون في إفادات متطابقة لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات الحربية شنت 3 غارات على مدرسة الحرس بجولة الجمنة في حي الجراف، شمالي المدينة.

وأضافوا إن غارة جوية استهدفت المعهد الفني التابع للقوات الجوية بمنطقة جدر.

وبحسب السكان فإن المقاتلات الجوية شنت أيضاً غارتين على الكلية الحربية في حي الروضة، شمالي المدينة، وإن دوي انفجارات سُمعت إثر الغارات الجوية.

وخلال اليومين الماضيين كثفت المقاتلات الحربية من ضرباتها الجوية على مواقع وسط العاصمة صنعاء، عقب إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً صوب العاصمة السعودية الرياض.