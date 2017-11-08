«أطباء بلا حدود»: التحالف العربي لم يسمح لطائراتنا بالوصول لليمن خلال الـ3 أيام الفائتة

قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لم يسمح لطائراتها الوصول لليمن خلال الثلاثة أيام الفائتة، مما وضع عراقيل مباشرة على إمكانية توفير المنظمة للمساعدات الطبية والإنسانية.



وطالبت المنظمة الطبية التحالف بالسماح الفوري للوصول إلى اليمن ومن دون أي عوائق، لضمان تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة السكان الذين يواجهون احتياجات ماسّة بالأصل.



وقالت في بيان لها إن التحالف أغلق كافة المعابر والحدود اليمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار، ضمان دخول وخروج المساعدات والعاملين في المجال الإنساني، إلا أن ذلك الضمان لم يتم تنفيذه حتى اللحظة.



ونقل عن رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن جاستين آرمسترونج، أنه «بالرغم من المحاولات المستمرة لطلب الحصول على إذن لدخول طائرات أطباء بلا حدود لليمن، إلا أن التحالف بقيادة السعودية لم يسمح لطائرات المنظمة بالقدوم من جيبوتي إلى صنعاء أو عدن خلال الـ72 ساعة الفائتة».



وأكد إن مئات المرافق الصحية مُغلقة أو مُهدمة أو مُدمرة بالكامل بسبب النزاع. كما تشرّد ملايين اليمنين وأصبحوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية أو الغذاء المناسب أو المياه الصالحة للاستعمال.



ويضيف آرمسترونج، أن «تأثير هذا الإغلاق على الرجال والنساء والأطفال في اليمن بات ملموساً، وأنه يضع مئات آلاف الأرواح في خطر. فأسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير جداً، كما أن مخزون الديزل وغاز الطبخ بدأ بالنفاد، والشحنات الطبية الأساسية عالقة على الحدود».



وقال إن تحذير التحالف للمنظمات الإنسانية بتجنب التواجد في أماكن معينة داخل اليمن، سينعكس على حرمان آلاف الأشخاص المتضررين نتيجة النزاع من الرعاية الصحية الضرورية، ويتعارض مع مبدأ الحياد الذي يضمن وصول المساعدات لمحتاجيها، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.



وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في 13 مستشفى ومركزاً صحياً في اليمن، وتوفر الدعم لأكثر من 18 مستشفى أو مركزاً صحياً في 11 محافظة يمنية.