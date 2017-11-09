مقتل ثالث قيادي حوثي في ظرف يومين بمعارك ضد القوات الحكومية في ميدي

قال مصدر ميداني في القوات الحكومية اليوم الخميس، إن قيادياً بارزاً في جماعة الحوثيين قُتل، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها قبل يومين بمعارك ضد القوات الحكومية في ميدي (شمال غربي اليمن).

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن القيادي عبدالواسع المحبشي هو ثالث قيادي حوثي يلقى حتفه، في جبهة ميدي خلال يومين بعد أحمد يحي المتوكل والعقيد عبدالله الأسدي.

وتحولت المعارك شبه اليومية بين الحوثيين والقوات الحكومية وتشارك فيها مقاتلات التحالف في ميدي وحرض، إلى حرب استنزاف للطرفين منذ عام، حيث لم يسيطر أي طرف على مزيد من الأرض.

وتسفر المعارك غالباً عن قتلى وجرحى، يكون الخاسر الأبرز فيها الحوثيين نظراً لكونهم من يشنون الهجمات، كما أن الطيران الجوي للتحالف يشكل عامل قوة للقوات الحكومية.