مصدر: مقتل 11 حوثياً بينهم قائد ميداني بمعارك في الشقب جنوب مدينة تعز

لقي 11 مسلحًا من جماعة الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح، مصرعهم، وأُصيب آخرين بمعارك ضد القوات الحكومية، في منطقة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن معاركاً عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب هجوم شنه الحوثيون، على مواقع القوات الحكومية في قرى النكابي، ومزعل، والفراحي، بمنطقة الشقب، لكن الأخيرين تصدوا لهم.

وأضاف إن 11 حوثيًا بينهم قائد فرقة القناصة في جماعة الحوثيين راكان البحيري قُتلوا، بالإضافة إلى إصابة 3 من القوات الحكومية.