الحوثيون يهددون السعودية بمزيد من الهجمات الصاروخية طالما استمرت عمليات التحالف

هدد الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بمزيد من الهجمات الصاروخية، طالما استمرت عمليات التحالف العربي الذي تقوده الرياض.

وقال عبدالسلام في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، إن «الهجمات الصاروخية اليمنية هي دفاعية بحتة عن اليمن دولة وثورة وشعبا وسوف تستمر طالما استمر العدوان والحصار».

وأشار إلى أن «تنديد البيت الأبيض مثالٌ آخر على أن واشنطن تغطي قوى العدوان سياسيا وتمدها عسكريا وتدفع بها نحو مزالق خطرة».

وكان الحوثيون قد قصفوا السبت الماضي مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، ولقي الحادث تنديد عالمي واسع، حيث وصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه غير شرعي ولا يتوافق مع المواثيق الدولية.