مكاسب عسكرية للقوات الحكومية في مديرية نهم والمعارك تتواصل غربي تعز

سيطرت القوات الحكمية اليوم الخميس على مواقع عسكرية في مديرية نهم (شمال شرق العاصمة صنعاء)، فيما تستمر المعارك في جبل حبشي غرب مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، حسبما قال مصادر.

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على جبل الفقيّه والجبل المقابل له باتجاه الشمال، جنوبي مديرية نهم، بعد معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين.

وأضاف إن القوات الحكومية حققت تقدماً محدوداً شمالي المديرية، إثر معارك دائرة منذ الصباح.

وبحسب المصدر فإن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، دمرت ثلاث عربات (أطقم) في فناء أحد المنازل التي يسيطر عليها الحوثيون بقرية الطوقة، كما قصفت عربتي تعزيزات.

في السياق، قال المتحدث الإعلامي للمنطقة العسكرية السابعة عبدالله الشندقي، إن المعارك التي دارت في المديرية منذ ساعات الصباح، أدت إلى مقتل 17 حوثياً.

وفي مديرية جبل حبشي غربي تعز، تتواصل المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في قرى القوز ومعزولة ونجد شمس بالتزامن مع قصف مدفعي للحوثيين على تلك القرى، حسبما قال مصدر عسكري.

وطبقا للمصدر فإن الحوثيين يسعون للسيطرة على منطقة العرمة أعلى قمة في مديرية جبل حبشي، من أجل السيطرة النارية على منطقتي الضباب والنشمة، وقطع الطريق الرابط بين تعز وعدن جنوباً، وطريق هجدة وحمير والبرح في مقبنة غرباً.

في السياق، أصيبت خولة محمد هزاع 18 عاماً ودعاء حمادة البريهي 20 عاماً في قرية القوز بمنطقة الأشروح، إثر انفجار لغم زرعه الحوثيون.