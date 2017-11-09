القوات الحكومية تسيطر على مواقع جبلية جنوب مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج

سيطرت القوات الحكومية اليوم الخميس، على مواقع جبلية جنوب مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج (جنوبي اليمن)، بعد معارك ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وقال علي منتصر ناطق المقاومة في القبيطة لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على جبل الدرب المحاذي لجبل الركيزة، وإنها شنت قصف مدفعي على مواقع الجماعة المسلحة في ظل استمرار المعارك.

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عصر اليوم غارتين على مواقع الحوثيين في جبل الركيزة، أسفرت عن مقتل 7 مسلحين وإصابة 4.

ووفق مصادر ميدانية فإن المقاتلات الحربية قصفت بـ4 غارات مواقع وتجمعات الحوثيين شمال منطقة يختل شمالي مديرية المخا غربي تعز (جنوب غربي اليمن).