مسؤول أممي يقول إن إعادة فتح ميناء عدن للسفن التجارية والإغاثية ليس كافياً

اعتبر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ينس لايركي، اليوم الخميس، أن فتح ميناء عدن (جنوبي اليمن) للسفن التجارية والإغاثية ليس كافيًا، وشدد على ضرورة فتح ميناء الحديدة، والمطارات أيضًا بشكل عاجل.

وقال لايركي في تصريحات للأناضول، إن طائرات المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لا تزال تنتظر لاستمرار إغلاق المطارات في اليمن، ولفت إلى أنهم لا يعرفون متى سيبدؤون بشحن المساعدات من جديد.

وحذّر المسؤول الأممي من أن ملايين المدنيين يواجهون خطر المجاعة.

وأعرب لايركي عن ترحيبه بفتح ميناء عدن الدولي، بشكل استثنائي، الثلاثاء الماضي، أمام السفن التجارية والإغاثية بأوامر من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، واستدرك بالقول «إلا أن هذه الخطوة غير كافية».

وأضاف أن «الملايين في اليمن يتمسكون بالحياة عبر المساعدات القائمة من ميناء الحديدة، وينبغي فتح هذا الميناء قبل أن تصل الأزمة الإنسانية هناك إلى أبعاد خطيرة».

والإثنين الماضي، أعلن التحالف العربي إغلاق كافة المنافذ الجوية البرية والبحرية في اليمن، على خلفية إطلاق مسلحي الحوثي صاروخًا باليستيًا صوب مطار الرياض.

وردًا على القرار، أعربت الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإغاثية عن أسفها الشديد؛ جراء إغلاق المنافذ في اليمن.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الأول الثلاثاء، إن إغلاق المنافذ بدأ في التأثير على الحياة اليومية لليمنيين في بعض المناطق، مع الارتفاع الحاد في سعر الوقود بنسبة وصلت إلى 60%، وسعر غاز الطهي بنسبة 100%، فيما تقف السيارات في صفوف طويلة أمام محطات الوقود.