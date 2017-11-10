قوات تابعة للنخبة الشبوانية تدخل «الحوطة» بعد مواجهات خفيفة مع مسلحين متطرفين

دخلت قوات النخبة الشبوانية قبل قليل مدينة الحوطة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن اليوم الجمعة بعد مواجهات خفيفة مع مسلحين متطرفين يعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة.

وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن قوات تتبع "النخبة الشبوانية" التي تم تشكيلها مؤخراً تحت إشراف وإدارة القوات الإماراتية دخلت مدينة الحوطة بعد مواجهات خفيفة مع عناصر متطرفة يتبعون تنظيم القاعدة كانوا يتواجدون في المدينة، ورافق المواجهات التي بدأت صباح اليوم الجمعة تحليق لمروحيات الأباتشي التايعة للقوات الإماراتية.

وحسب المصادر فقد نتج عن المواجهات مقتل أحد أفراد النخبة الشبوانية وإصابة آخر ومقتل أحد المدنيين من سكان المدينة جراء الضرب العشوائي.