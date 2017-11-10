شركة صافر: لا تغيير في اسعار أسطوانة الغاز المنزلية

أكدت الشركة اليمنية للغاز أنه لا يوجد أي تغيير في أسعار الغاز المنزلي، مشيرة أن الانتاج من صافر يغطي احتياجات جميع محافظات الجمهورية.

وأفادت الشركة في بيان صدر عنها إن أسعار اسطوانة الغاز المنزلية لم يطرأ عليها أي تغيير، داعية السلطات المحلية في المحافظات لمتابعة المخالفين وضبطهم.



واغلقت محطات تعبئة الغاز المنزلي خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع سعر الاسطوانة إلى قرابة ستة آلاف ريال، في معظم المحافظات اليمنية، بعد إعلان التحالف العربي اغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن، تزامناً مع اغلاق محطات المشتقات النفطية بشكل شبه كلي وارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية.



ويبلغ سعر الاسطوانة (عبوة 20 لتراً) في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 4000 ريال منذ أشهر، لكنه بلغ حدود 6000 ريال في غضون الاسبوع الماضي مع إعلان إغلاق المنافذ رغم أن الغاز ينتج ويوزع محلياً غالباً.



وتؤكد السلطات المحلية بمحافظة مأرب، ومسؤولي شركة الغاز في صافر أنهم يوزعون الغاز المنزلي بسعر لا يتعدى 1060 ريال للإسطوانة، لكن الحوثيين يفرضون رسوم جمركية على ناقلات الغاز التي تأتي من محافظة مأرب.