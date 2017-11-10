قُتل 2 من مسلحي تنظيم داعش اليوم الجمعة، بغارة جوية شنتها طائرة يعتقد انها أميركية من دون طيار على مواقع في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ«المصدر أونلاين»، ان الغارة استهدفت المسلحين عصر اليوم الجمعة ، اثناء تواجدهما في احد الاودية بالقرب من منطقة صرار الجشم في مديرية ولدربيع . وان المسلحين لقيا حتفها على الفور.

وخلال الاشهر الماضية قتل العشرات من عناصر تنظيمي "داعش" "والقاعدة" إثر غارات مكثفة تشنها المقاتلات الامريكية على تحركات ومعسكرات تدريبية لتلك العناصر في ذات المحافظة.