مصدر حكومي: الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها الأحد القادم

قال مصدر في الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، إن الخطوط الجوية اليمنية سوف تستأنف رحلاتها ابتداء من يوم الأحد القادم.

وأضاف ناصر شريف نائب وزير النقل في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه سوف يتم إعادة تشغيل الرحلات الخطوط الجوية اليمنية من يوم الأحد القادم.

وكان التحالف العربي قد أعلن الاثنين الماضي إغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية اليمنية مؤقتا، لمراجعة إجراءات التفتيش وسد الثغرات الموجودة فيها.

وأوقفت الخطوط الجوية اليمنية، رحلاتها إلى الخارج بعد إغلاق التحالف للمنافذ، ما أدى لتأزم الوضع لعشرات المرضى في مدينتي عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وسيئون في محافظة حضرموت (جنوب شرقي).

وعزت الشركة في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سبب توقفها الى، إنه «نظراً لعدم منحنا تصاريح التشغيل للرحلات من قبل غرفة التحالف، تعتذر الخطوط الجوية اليمنية عن تعليق جميع رحلاتها حتى إشعارٍ آخر».

وتعمل الخطوط الجوية اليمنية بشكل يومي وفق تصاريح تمنحها غرفة التحالف العربي.

واليمنية هي الشركة الوحيدة التي تعمل في اليمن، بعد عامين ونصف العام من الحرب التي تشهدها البلاد، حيث توقفت المطارات عن استقبال الطائرات بسبب الأوضاع الأمنية، فيما يواصل التحالف إغلاق مطار صنعاء، لإجراءات أمنية.