إصابة 6 مدنيين وتضرر عدد من المنازل في صنعاء القديمة بغارة للتحالف العربي

قال شهود عيان اليوم السبت، إن 6 مدنيين أُصيبوا بجروح متفاوتة جراء الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء، عند ساعات الفجر الأولى.

وذكر الشهود لـ«المصدر أونلاين»، إن غارتين جويتين استهدفتا مبنى وزارة الدفاع في المجمع العسكري في حي باب اليمن، بصنعاء القديمة، وإن غارة أخرى استهدفت منزلاً في حي الصعدي، المجاور للمجمع.

وأشاروا إلى أن الغارة الجوية أدت إلى تدمير عدداً من المنازل بشكل جزئي.

ومنذ أسبوع، تشن المقاتلات الحربية غارات على أهداف عسكرية في العاصمة صنعاء بصورة يومية، واستهدفت تلك الضربات مبانٍ ومؤسسات عسكرية يسيطر عليها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لصالح.