الرئيس هادي يبشر بموافقة سعودية على تقديم ملياري دولار لدعم العملة اليمنية

قال الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم السبت، إنه حصل على موافقة سعودية بتقديم ملياري دولار لليمن، كوديعة بنكية لدى البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية.

واستعرض هادي في اجتماع عقده بهيئة مستشاريه وبحضور رئيس الوزراء ونوابه، في مقره المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، نتائج لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد أكد هادي على «تفاعل وحرص ولي عهد المملكة على مواصلة دعم اليمن في مختلف المجالات والمسارات الميدانية والتنموية والخدمية والاقتصادية والإعمار وغيرها».

وأكد هادي أن هناك معالجات قادمة لعدد من القضايا المختلفة، من بينها الوديعة المالية لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام، بما يحقق استقرار في المدن والمحافظات.

ولفت إلى تأكيد ولي العهد السعودي بأن المملكة قد خصصت مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداءً من يناير 2018.

وكلف الاجتماع الحكومة بتشكيل فريق فني متخصص لترجمة نتائج اجتماع الرئيس مع ولي العهد.