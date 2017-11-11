«باعوم» يقول إن مكونه الحراكي هو الحامل لقضية الجنوب وينفي أي دور لـ«الانتقالي الجنوبي»

قال رئيس ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب» حسن باعوم اليوم السبت، إن المجلس الذي يقوده هو الحامل الأساسي لقضية الجنوب، نافياً أي دور لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي يقوده عيدروس الزُبيدي.

وذكر باعوم في كلمة مسجلة بُثت عبر الانترنت أمام العشرات من مناصريه، الذين احتشدوا في إحدى القاعات بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، إن النتائج التي وصل لها الجنوبيين لم تكن نتاج للمغامرات الشخصية أو لحالة طيش فردية لقيادي هنا أو هناك.

وقال «خلافنا ما قبل تفجير حرب 2015، كان مع نظام 7/7 المحتل لأرضنا وليس مع اخواننا المواطنين البسطاء في العربية اليمنية الذين نرتبط بهم بتاريخ مشترك واواصر قربى عميقة».

وأشار القيادي إلى أنه رفض عرض مقدم من دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قبل العمليات العسكرية التي شنتها في 26 مارس 2015، بالدخول في الحرب.

وبالعودة إلى ذلك التاريخ فإن العمليات العسكرية اندلعت بدون ترتيب لها، ولم يعلم بها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلا لحظتها، وتبقى مسألة الترتيب لها أمر مبالغ، لكن باعوم قال إنه في 18 مارس طلبت منه إحدى الدول بالدخول في الحرب.

وقال القيادي باعوم الذي يقيم في سلطنة عمان، والمتهم بموالاة إيران، إن رفضه مع مجموعة من القيادات الدخول في الحرب ضد الحوثيين وقوات صالح، يعود إلى أن هدف الحرب الرئيسي هو «إعادة أطراف نظام 7/7 للحكم».

وأضاف «لقد تعرضت قضيتنا وتعرضنا شخصياً خلال المرحلة السابقة لحملة اعلامية وسياسية تشويهية هدفت لاقتلاع القضية الوطنية واقصاء مناضليها المجربين عن المشهد».

