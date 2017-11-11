أسود المغرب ونسور قرطاج يتأهلان لمونديال روسيا بجدارة

بلغ المنتخبان المغربي والتونسي نهائيات كأس العالم 2018، التي ستقام الصيف المقبل في روسيا، إثر فوز المغرب على مضيفه الإيفواري بهدفين نظيفين وتعادل تونس مع ليبيا مساء السبت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعات بالتصفيات الأفريقية.



وارتفع رصيد المغرب في صدارة المجموعة الثالثة إلى 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن كوت ديفوار.



وسجل هدفي المباراة كل من نبيل درار (25) وبنعطية (30).



ووتعد هذه هي المرة الخامسة التي تبلغ فيها المغرب النهائيات بعد الأعوام 1970 و1987 و1994 و1998، علما بأنها بلغت الدور ثمن النهائي في مونديال المكسيك 1986، عندما خسرت أمام ألمانيا الغربية بهدف نظيف.



كما رفع المنتخب التونسي رصيده لـ14 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطة أمام الكونغو الديمقراطية، التي فازت (3-1) على غينيا، اليوم السبت.



وهذه هي المرة الخامسة لمنتخب تونس التي يتأهل فيها إلى المونديال، والأولى منذ بطولة 2006 في ألمانيا.



وأصبحت تونس، رابع منتخب عربي يتأهل لمونديال روسيا بعد السعودية، ومصر، والمغرب، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها 4 منتخبات عربية بكأس العالم.

