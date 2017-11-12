رغم كونها تقع تحت سيطرة القوات الحكومية.. قائد «النخبة الشبوانية» يتوعد بتطهير عتق

هدد قائد قوات النخبة الشبوانية المدعومة والموالية للإمارات، تنظيم القاعدة بالطرد من مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، رغم كون المدينة تحت سيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال المقدم محمد البوحر وهو القائد الميداني لتلك القوات في تسجيل مرئي اطلع عليه «المصدر أونلاين»، إن قواته ستتقدم في مديريات المحافظة، حتى تصل إلى مدينة عتق وستعمل على تطهيرها من القوات المتواجدة فيها.

وخاطب البوحر الذي يرقد في مستشفى الريان بمحافظة حضرموت (شرق شبوة) جراء إصابته في معارك ضد عناصر القاعدة، أفراد قوات النخبة وحثهم على الصبر والثبات.

وتخوض القوات المدعومة من الإمارات معارك ضد القاعدة، في مدينة الحوطة بمديرية ميفعة جنوب شرقي المحافظة.

ووعد البوحر بأن قواته ستعمل على «تطهير المحافظة من عناصر الغدر والخيانة، ابتداءً من مديرية الصعيد ووصولاً إلى عاصمة المحافظة»، التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويديرها المحافظ المعين من القيادة السياسية.