«هادي» يشكل لجنة للتنسيق ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعه مع ولي العهد السعودي

قالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، اليوم الأحد، إن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر قراراً بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في المجالات الاقتصادية.

ووفق الوكالة فإن المادة الأولى من القرار، قضت بتشكيل لجنة تسمى «لجنة التنسيق والمتابعة»، وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالسعودية لتنفيذ نتائج الاجتماع.

وقضت المادة الثانية بأن تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية أحمد الفضلي، وينوبه وزير الأشغال معين عبدالملك، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا، ووكيل وزارة التخطيط محمد الحواري، ووكيل وزارة النفط أوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.

كما قضت المادة الثالثة من القرار، على أن تقوم لجنة المتابعة والتنسيق بدعم البنك المركزي باثنين مليار دولار أمريكي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني، وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء.

كما ستبدأ بمشروع إعادة الإعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018، في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.