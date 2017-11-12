قوات التحالف العربي تعيّن قيادة جديدة لها في مارب و«الأحمر» يودع القيادة السابقة

عيّنت قيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قيادة جديدة لها في مارب (شرق العاصمة صنعاء)، في الوقت الذي استقبل نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر القيادة الجديدة.

وقالت قالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، اليوم الأحد، إن الأحمر استقبل العميد الركن علي ساير العنزي قائد قوات التحالف بمارب، والعميد الركن صالح سعيد العليلي قائد القوة الإماراتية.

كما ودع بالعميد الركن إبراهيم بن علي الحربي القائد السابق لقوات التحالف، والعميد الركن محمد عبدالله النقبي قائد القوة الإماراتية السابق.

وثمن نائب الرئيس لقائه بقيادة قوة التحالف، وقال «لن ننسى الدماء الطاهرة التي روت هذه الأرض الطيبة دماء أبطال الجيش الوطني ودماء أشقائنا في المملكة والإمارات والسودان والبحرين والمغرب وكل الدول التي قدمت التضحيات ومختلف الدعم ضمن قيادة التحالف».

وأضاف «كما لن ننسى ما تقوم به وقامت به دول التحالف من جهد جبار لضرب المد الإيراني، الذي سلب اليمنيين حريتهم، ومزق نسيجهم الاجتماعي بالدعوات الطائفية والمناطقية التي تبنتها تلك الميليشيا».

وأكد إن اليمنيين إلى جانب إخوانهم من قوات التحالف قادرون على اقتلاع جذور هذه العصابة ووضع حد لجرائمها وقادرون على تحديد تاريخ انتهاء هذا التصدير البغيض.