الأمم المتحدة للسكان: مخزون الوقود الحالي في اليمن يكفي فقط لنهاية الشهر الجاري

طوابير طويلة من السيارات تنتظر دورها في التزود بالوقود (أرشيف)

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، إن مخزون الوقود الحالي في اليمن يكفي فقط لنهاية الشهر الجاري، مما يُنذر بأزمة كبيرة، في الوقت الذي ما تزال المنافذ مغلقة من قِبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال الصندوق في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «نتيجة لنقص الوقود في اليمن ستتأثر منظومة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتي تهدف لمواجهة اندلاع الكوليرا».

وأضاف إنه «سيكون لهذا أثرا سلبيا على 6 ملايين شخص يعيشون في مناطق يزداد فيها خطر تفشي الكوليرا».

وأكد على أن «هناك ما لا يقل عن مليون طفل يمني دون عامهم الأول سيواجهون خطر الإصابة بأمراض من بينها شلل الأطفال والحصبة، إذا تسبب إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية في منع وصول اللقاحات».