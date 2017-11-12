محافظ البنك يقول إن الوديعة السعودية ستدعم العملة ويؤكد بأن الريال سيتجاوز أزمته

قال محافظ البنك المركزي منصر القعيطي اليوم الأحد، إن الوديعة السعودية التي أعلن عنها الرئيس عبدربه منصور هادي، ستسهم بشكل كبير في الحد من تدهور سعر الريال، وستدعم العملة في أسواق الصرف الأجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، عن القعيطي قوله، إن الوديعة السعودية الجديدة ستكون عامل مهم لتوطيد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الداعمة للبنك.

وأضاف إن الوديعة «هي بداية لسلسلة من الإجراءات والمساعدات الاقتصادية التي ستعيد الحياة إلى طبيعتها بوتيرة عاجلة، وبداية أيضاً لإنعاش وتعافي الاقتصاد اليمني وتمهيد لمباشرة عمليات البناء وإعادة الإعمار».

وأكد إن ذلك سيصاحبه أداء رشيد من الحكومة اليمنية والبنك المركزي للاستفادة من المساعدات الاقتصادية.

وأشار القعيطي إلى أن توجهات البنك المركزي والحكومة ستكون حازمة مع كل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام، وجادة في حُسن تخصيص واستخدام الموارد العامة.

وأكد والريال اليمني سيتجاوز أزمته قريباً.

وقال «إن الأيام القادمة ستشهد حضوراً نوعياً للبنك المركزي في العاصمة عدن وفي مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية».

وأضاف إن إدارة البنك المركزي قد أعدت خطة متكاملة نحو إنعاش الدورة النقدية للسيولة المحلية وإدارة وتفعيل السياسة النقدية.